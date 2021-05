Thêm nguy cơ vỡ trận vì Covid-19

Nepal ghi nhận 8.064 ca nhiễm trong 24 giờ qua, tăng gấp 65 lần so với 2 tháng trước, nâng tổng người bệnh ở đây lên 480.418. Nước này cũng ghi nhận thêm 196 người tử vong vì Covid-19. Theo South China Morning Post, làn sóng lây nhiễm thứ hai tại Nepal đang khiến nhiều bệnh viện ở đất nước 30 triệu dân này phải từ chối bệnh nhân Covid-19.

Các công nhân Nepal quay về từ Ấn Độ đã mang theo biến thể B.1.617.2 (còn gọi là biến thể Ấn Độ) có khả năng lây lan nhanh. Hiện gần như tất cả ca bệnh ở Nepal do biến thể này gây ra. Những tuần tới, thêm 400.000 lao động Nepal tại Ấn Độ sẽ về nước. Tuy nhiên chỉ người thể hiện triệu chứng mới được xét nghiệm do Nepal không có đủ thiết bị. Các bác sĩ lo rằng dịch ở Nepal có thể còn tệ hơn ở Ấn Độ. “Hạ tầng y tế của chúng tôi đang gặp khủng hoảng. Nhu cầu ô xy quá lớn so với khả năng đáp ứng”, người phát ngôn Samir Kumar Adhikari của Bộ Y tế Nepal nói.