Thời khắc quyết định cho Tổng thống Trump

Kết quả khảo sát do báo The Washington Post phối hợp thực hiện với Đài ABC News cho thấy ông Biden đang dẫn trước với tỷ số 54% so với 42% của Tổng thống Trump. Vì thế, không ngạc nhiên khi ông Trump ngày 12.10 đã xuất phát đến TP.Sanford thuộc bang chiến địa Florida, nơi được chọn tổ chức sự kiện vận động tranh cử đầu tiên kể từ khi ông thông báo mắc Covid-19 vào ngày 2.10.