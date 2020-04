Thứ trưởng công an Trung Quốc phụ trách vấn đề Hồng Kông bị điều tra tham nhũng

Ông Tôn lãnh đạo cơ quan phụ trách an ninh chính trị trong nước lần vấn đề an ninh Hồng Kông . Ông từng là cục trưởng Cục Hồng Kông, Macau và Đài Loan thuộc Bộ Công an. Năm 2017, ông ký thỏa thuận với cục trưởng An ninh Hồng Kông Lý Gia Siêu về việc thông báo cho lực lượng chức năng 2 bên khi có người dân đại lục bị bắt giữ ở Hồng Kông và ngược lại.