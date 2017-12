“Tôi sẽ tiếp tục làm thủ tướng được bầu trong hai nhiệm kỳ nữa, tức không dưới 10 năm. Tôi hy vọng các bạn cùng cha mẹ và ông bà mình, nếu họ còn sống, tiếp tục bỏ phiếu ủng hộ CPP trong cuộc bầu cử ngày 29.7.2018”, Reuters dẫn lời Thủ tướng Hun Sen phát biểu trước hơn 14.000 công nhân ngành dệt may ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh.

Dệt may là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Campuchia và công nhân dệt may là lực lượng lao động quan trọng tại nước này. Theo Reuters, xuất khẩu hàng dệt may của Campuchia đạt 6,3 tỉ USD trong năm 2016 và 4,9 tỉ USD trong giai đoạn tháng 1-7.2017.

tin liên quan Thủ tướng Hun Sen không sợ bị đóng băng tài sản Do đó, công nhân dệt may là diện cử tri được các bên tích cực vận động trước cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Trong cuộc gặp, Thủ tướng Hun Sen cam kết tăng trợ cấp cho nữ công nhân khi sinh con cùng nhiều ưu đãi khác. Do đó, công nhân dệt may là diện cử tri được các bên tích cực vận động trước cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Trong cuộc gặp, Thủ tướng Hun Sen cam kết tăng trợ cấp cho nữ công nhân khi sinh con cùng nhiều ưu đãi khác.

“Các bạn phải nhớ rằng nếu muốn giữ công ăn việc làm thì không nên tạo cơ hội cho bất cứ người nào khác, kể cả người Campuchia và người nước ngoài, phá hoại hòa bình”, nhà lãnh đạo 65 tuổi nhấn mạnh.

Tuyên bố trên được đưa ra vài tuần sau khi Tòa án tối cao Campuchia ra phán quyết giải tán đảng đối lập Cứu nguy dân tộc (CNRP) vì bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính phủ .

Với 32 năm cầm quyền, ông Hun Sen là một trong những nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất trên thế giới hiện nay.

Huỳnh Thiềm