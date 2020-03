Thuốc kháng HIV Kaletra không có tác dụng chữa COVID-19

Theo nghiên cứu đăng trên chuyên san The New England Journal of Medicine, một loại dược phẩm chứa 2 thành phần kháng HIV không có tác dụng chữa trị COVID-19 như suy nghĩ trước đây.

Kaletra là sản phẩm của hãng AbbVie (Mỹ) với 2 thành phần kháng virus HIV là lopinavir và ritonavir.

Hỗn hợp này cũng chưa được thử nghiệm song song với giả dược trong điều trị bệnh COVID-19, trong khi thử nghiệm này là tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả của thuốc.

Theo chuyên san The New England Journal of Medicine, việc thử nghiệm là “một nỗ lực anh hùng” trong điều trị COVID-19 nhưng không may là kết quả đáng thất vọng.