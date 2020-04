Thương chiến Mỹ - Trung âm thầm leo thang

Bộ Tư pháp Mỹ cùng các cơ quan liên bang khác hôm qua nhất trí yêu cầu Ủy ban Truyền thông liên bang (FCC) thu hồi giấy phép cấp cho Công ty China Telecom Americas để cung cấp dịch vụ viễn thông quốc tế đến và từ Mỹ, theo Reuters. China Telecom Americas có trụ sở tại Mỹ và là công ty con của Tập đoàn viễn thông Trung Quốc (China Telecom).

Hồi tháng 5.2019, FCC đã tước quyền cung cấp dịch vụ tại Mỹ đối với Công ty viễn thông China Mobile vì chính phủ Trung Quốc có thể lợi dụng doanh nghiệp này để tiến hành chiến dịch do thám chống lại chính phủ Mỹ, đe dọa an ninh và lợi ích quốc gia. FCC đang xem xét rút giấy phép của China Telecom Americas và China Unicom với lý do tương tự. Cả 3 công ty này đều thuộc sở hữu nhà nước ở Trung Quốc. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua tuyên bố Bắc Kinh "kiên quyết phản đối" bất kỳ hành động nào của Mỹ đối với China Telecom Americas.