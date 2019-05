Tin tặc tấn công mạng bằng mã độc của tình báo Mỹ

Tờ The New York Times hôm qua đưa tin chính quyền thành phố Baltimore (Mỹ) đang hứng chịu đợt tấn công mạng quy mô lớn bằng một loại vũ khí tinh vi do chính giới tình báo nước này phát triển để thâm nhập hệ thống máy tính các quốc gia khác.