Toàn lực an ninh cho lễ nhậm chức tổng thống Mỹ

Phong tỏa thủ đô

Một ngày sau khi Hạ viện bỏ phiếu luận tội Tổng thống Donald Trump lần thứ 2 với cáo buộc kích động cuộc tấn công vào tòa nhà quốc hội, lực lượng an ninh đã dựng thêm hàng rào dây thép gai xung quanh Đồi Capitol, nơi ông Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20.1, cũng như quanh Tòa án Tối cao và Thư viện quốc hội.

Buổi diễn tập lễ nhậm chức vào cuối tuần bị dời sang ngày 18.1 vì lý do an ninh, theo tờ Politico. Trung tâm thủ đô Washington D.C giờ được so sánh như “Vùng Xanh”, khu vực an ninh nghiêm ngặt tại thủ đô Baghdad của Iraq. Từ ngày 13.1, phương tiện giao thông bị cấm đi lại tại hầu hết khu vực trung tâm và những người đi vào vùng bảo vệ có thể bị chặn lại để kiểm tra.

Thị trưởng Washington D.C Muriel Bowser đã kêu gọi người dân tránh đến khu trung tâm và thông báo 13 ga tàu nằm trong chu vi an ninh sẽ bị ngừng hoạt động trong nhiều ngày.

Theo AFP, Mật vụ Mỹ dự tính phong tỏa toàn bộ khu vực công viên National Mall, nơi tập hợp hàng trăm ngàn người trong mỗi kỳ tổng thống mới nhậm chức. “Chúng ta sẽ đảm bảo rằng buổi nhậm chức diễn ra an toàn và Tổng thống đắc cử Joe Biden cùng Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris được tuyên thệ nhậm chức”, Phó tổng thống Mike Pence phát biểu trong cuộc gặp lực lượng an ninh bảo vệ Đồi Capitol.

Trước đó, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cảnh báo các cuộc biểu tình vũ trang đang được lên kế hoạch tại toàn bộ thủ phủ của 50 tiểu bang và Washington D.C trong giai đoạn cuối của kỳ chuyển giao.

Để đề phòng, nhiều hãng hàng không hôm qua thông báo sẽ không cho phép hành khách ký gửi vũ khí trên các chuyến bay đến khu vực thủ đô trước ngày nhậm chức. Các khách sạn ở trung tâm đã lần lượt đóng cửa trong khi dịch vụ Airbnb cũng hủy đặt phòng tại khu vực trong giai đoạn này.

Vệ binh Quốc gia ra tay

Tính đến hôm qua, có khoảng 7.000 thành viên Vệ binh Quốc gia có mặt tại Washington D.C và hàng ngàn người khác đang trên đường đến. Bộ Quốc phòng Mỹ đã đồng ý triển khai 21.000 binh sĩ để bảo vệ thủ đô trong giai đoạn 30 ngày quanh thời điểm nhậm chức. Giới lãnh đạo các tiểu bang nói rằng ưu tiên là bảo vệ thủ phủ tại các bang này nhưng họ sẵn sàng điều động lực lượng đến hỗ trợ Washington D.C.

Vệ binh Quốc gia phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt về sử dụng vũ lực nhưng được cho là hoàn toàn có quyền dùng vũ khí sát thương để bảo vệ tính mạng bản thân hoặc người khác.

Trong diễn biến liên quan, ông Biden hôm qua 15.1 chỉ định bà Lisa Monaco, từng là Cố vấn an ninh nội địa trong chính quyền Tổng thống Barack Obama, tạm thời làm cố vấn an ninh cho kỳ nhậm chức sắp tới, vì những mối đe dọa hiện hữu, theo Reuters. Bà Monaco trước đó được ông Biden đề cử làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Cùng ngày, Giám đốc FBI Christopher Wray cho biết đã bắt giữ hơn 100 người sau vụ tấn công tòa nhà quốc hội Mỹ hôm 6.1. Trong đó, một số người là thành viên Vệ binh Quốc gia bang Virginia đang trong ngày nghỉ, xuất hiện bên trong tòa nhà quốc hội và có lời lẽ thô tục, theo Reuters.

Trong bối cảnh nước Mỹ vừa trải qua một trong những kỳ bầu cử chia rẽ nhất và dư âm về cuộc bạo loạn khiến 5 người chết tại tòa nhà quốc hội ngày 6.1 vẫn chưa qua, an ninh trước ngày nhậm chức của ông Joe Biden được siết chặt ở mức tối đa.