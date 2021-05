Tới Jerusalem, Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố giúp tái thiết Gaza, quyết không cho Hamas hưởng lợi

Tuyên bố này được ông Blinken đưa ra trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau khi hai bên gặp nhau và thảo luận vào ngày 25.5, theo CNN. Ông Blinken cho biết thêm rằng Mỹ sẽ "đảm bảo Hamas không được hưởng lợi" từ khoản viện trợ.

Ngoại trưởng Mỹ cũng bày tỏ sự cảm thông với những tổn thất “sâu sắc” của cả hai bên trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas . "Thương vong thường chỉ là những con số. Nhưng đằng sau mỗi con số là một con người”, ông Blinken phát biểu.

Ông cũng cho biết đã thảo luận chi tiết với Thủ tướng Netanyahu về các nhu cầu an ninh của Israel, bao gồm cả hệ thống phòng thủ Vòm Sắt. Theo AP, Ngoại trưởng Mỹ nói “chúng tôi tin rằng người Palestine và người Israel đều xứng đáng có được sống cuộc sống an toàn như nhau, được hưởng sự tự do, cơ hội, dân chủ và được đối xử công bằng như nhau".

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu Reuters

Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu hầu như không đề cập đến người Palestine trong bài phát biểu của mình. Nhà lãnh đạo này cũng cảnh báo Israel sẽ có phản ứng "rất mạnh mẽ" nếu Hamas phá vỡ lệnh ngừng bắn.