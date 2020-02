Tổng thống Mỹ Donald Trump thoát tội

FBI cáo buộc Nga tác động bầu cử Mỹ Hãng AP ngày 6.2 dẫn lời Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray cáo buộc Nga tham gia “chiến tranh thông tin” hướng đến bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11, dù ông xác nhận rằng cơ quan chức năng Mỹ chưa phát hiện được tác động từ Nga nhằm vào hạ tầng bầu cử. Trình bày trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện, ông Wray cho rằng cũng như năm 2016, Nga dựa vào các chiến dịch ngầm trên mạng xã hội nhằm chia rẽ ý kiến công chúng Mỹ và gieo rắc xích mích. Theo ông, phương thức này khó đối phó hơn việc tấn công mạng vào hệ thống bầu cử vì liên quan đến những người không có thật, chương trình máy tính, nội dung trên mạng xã hội và thông tin đơm đặt. FBI và Bộ An ninh Nội địa Mỹ đang cảnh giác trước các hoạt động trên mạng liên quan đến kỳ bầu cử như đã từng xảy ra vào năm 2016, khi các tin tặc Nga bị cáo buộc tìm cách tấn công mạng nhắm vào email cá nhân của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và tìm kẽ hở trong hệ thống bầu cử địa phương, được cho là nhằm ủng hộ ông Donald Trump đắc cử. Phát biểu của ông Wray được đưa ra chỉ vài ngày sau kỳ bầu cử sơ bộ nhằm chọn ứng viên tổng thống của các đảng Dân chủ và Cộng hòa tại bang Iowa, trong đó đã xảy ra lỗi ứng dụng khiến kết quả bầu cử bị trì hoãn. Dù các quan chức địa phương và liên bang khẳng định không liên quan đến can thiệp từ nước ngoài, sự cố vẫn góp phần gây bất an về công tác an ninh và việc đảm bảo quá trình bầu cử suôn sẻ. Khánh An