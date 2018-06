Tổng thống Putin cảnh báo Ukraine về World Cup

Trong đó, Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo cảnh báo Ukraine không nên có “hành động khiêu khích” tại miền đông nước này trong thời gian diễn ra VCK giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2018) ở Nga. Nếu không, “tôi nghĩ sẽ có những hậu quả nghiêm trọng đối với chính phủ Ukraine”, ông Putin nói.

Bên cạnh đó, chủ nhân Điện Kremlin cho biết ông không chọn trước người sẽ kế nhiệm mình mà “đây sẽ là quyết định của nhân dân”.



Trả lời câu hỏi về quản lý internet, Tổng thống Putin phát biểu: “Tôi từng làm việc trong ngành an ninh nên tôi hiểu cấm thì dễ hơn là tìm ra biện pháp quản lý hữu hiệu và văn minh. Vì thế, tôi sẽ thúc đẩy các cơ quan hành pháp và an ninh sử dụng cách thức hiện đại để đối phó những nguy cơ trên mạng thay vì hạn chế các quyền tự do, bao gồm cả trên internet”.

Mặt khác, nhà lãnh đạo Nga tiếp tục chỉ trích những động thái cấm vận và cáo buộc của phương Tây nhằm vào nước này. Ông khẳng định tình trạng phương Tây gây sức ép lên Nga sẽ kết thúc khi “họ nhận ra điều đó hoàn toàn phản tác dụng”.