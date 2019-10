Tổng thống Putin kêu gọi nước ngoài rút quân khỏi Syria

“Tất cả lực lượng nước ngoài được triển khai bất hợp pháp bên trong bất kỳ quốc gia chủ quyền nào - trong trường hợp này là Syria - phải rời khỏi đó”, Tổng thống Putin trả lời phỏng vấn đài RT ngày 12.10.

[VIDEO] Nguy cơ tù binh IS "sổ lồng" khi Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Syria

YPG đóng vai trò nòng cốt trong Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), vốn là đồng minh của Mỹ trong chiến dịch quốc tế do Washington dẫu đầu nhằm chống lại tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria. SDF có khoảng 11.000 chiến binh thiệt mạng trong chiến dịch chống IS ở Syria.