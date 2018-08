Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói Mỹ 'đâm sau lưng'

Trong bài phát biểu tại một hội nghị ở Ankara ngày 13.8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Mỹ đã tìm cách “đâm sau lưng” khiến đồng tiền nước này rớt giá thảm hại.

Hôm 11.8, đồng lira giảm 16% giá trị so với đồng USD sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tăng thuế gấp đôi đối với thép và nhôm nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ vì lý do đe dọa an ninh quốc gia.