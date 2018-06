Tổng thống Trump “dành cả đời” cho thượng đỉnh Mỹ - Triều

Sáng qua, Tổng thống Donald Trump lên tiếng chỉ trích giới truyền thông diễn dịch sai ý của ông về công tác chuẩn bị cho cuộc hội đàm thượng đỉnh với Triều Tiên. Trước đó, nhà lãnh đạo nói ông không cần phải chuẩn bị quá kỹ vì mọi thứ sẽ “phụ thuộc vào thái độ” và liệu các bên có “sẵn sàng để hoàn tất mọi việc hay không”. Tuy nhiên, chủ nhân Nhà Trắng hôm qua phủ nhận cách diễn giải cho rằng ông coi nhẹ cuộc gặp. “Tôi không nói vậy. Những sự chuẩn bị gấp rút này không bao giờ hiệu quả. Tôi đã dành cả đời để chuẩn bị cho cuộc gặp này”, Yonhap dẫn lời Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ cho biết sẽ nêu vấn đề nhân quyền trong cuộc gặp ngày 12.6 với lãnh đạo Kim Jong-un dù có những ý kiến lo ngại điều này sẽ gây ảnh hưởng đến việc bình thường hóa quan hệ Mỹ - Triều cũng như làm phân tán sự tập trung cho chủ đề chính là phi hạt nhân hóa. Tổng thống Trump nói thêm hai bên cùng Hàn Quốc cũng có thể ký văn kiện nhằm chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953), mới chỉ kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn và sẽ mời ông Kim Jong-un sang thăm Mỹ nếu sự kiện ở Singapore diễn ra suôn sẻ. Tờ South China Morning Post hôm qua dẫn lời nhà phân tích Michael Green tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ) nhận định nếu tình hình đi đúng hướng, lãnh đạo Kim có thể được Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres mời phát biểu tại Đại hội đồng vào tháng 9.

Cũng trong hôm qua, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan bày tỏ sự lạc quan về cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới sau khi kết thúc chuyến công du 5 ngày tại Washington D.C rồi Bình Nhưỡng để chuẩn bị công tác hậu cần, an ninh, theo tờ The Straits Times. Trả lời báo chí khi ghé qua thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, Ngoại trưởng Balakrishnan thông báo chuyến đi “nhằm đảm bảo mọi thứ được gọn ghẽ” và không có sự cố nào khiến cuộc gặp “bị phá hỏng vào phút chót”. “Tôi mừng khi được nói rằng mọi thứ đang vận hành. Mỹ và Triều Tiên đều hài lòng với sự sắp xếp. Mọi việc sẽ bắt đầu diễn ra trong 24 giờ tới”, ông phát biểu. Giới quan sát cho rằng ông Kim sẽ dùng chuyên cơ của Triều Tiên để tránh bị nghe lén hoặc lộ những thông tin cá nhân và bí mật quốc gia. South China Morning Post dẫn nguồn tin quân sự Hàn Quốc nói quân đội Trung Quốc có thể điều động chiến đấu cơ hộ tống lãnh đạo Triều Tiên. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng do chuyên cơ Triều Tiên thiếu kinh nghiệm chở lãnh đạo tối cao công du đường dài nên không thể loại trừ khả năng ông Kim sẽ đổi máy bay ở Trung Quốc để yên tâm hơn.