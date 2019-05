Tổng thống Trump không bận tâm Triều Tiên phóng thử vũ khí

“Triều Tiên khai hỏa vài loại vũ khí nhỏ khiến một số quan chức trong nội các của tôi cùng nhiều người khác phải bận tâm, nhưng tôi thì không”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter ngày 26.5 trong lúc đang ở thăm Nhật Bản. Chủ nhân Nhà Trắng cũng tiếp tục tái khẳng định “mối quan hệ cá nhân tốt đẹp” với Chủ tịch Kim Jong-un, đồng thời vẫn bày tỏ tin tưởng vào cam kết giải giới hạt nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên. “Tôi vẫn tự tin rằng Chủ tịch Kim Jong-un sẽ giữ lời hứa”, Tổng thống Trump viết, bất chấp Triều Tiên thời gian gần đây tiến hành trở lại các cuộc phóng thử vũ khí và cảnh báo có thể rút khỏi đàm phán do không đạt được tiến triển. Đến nay, Bình Nhưỡng chỉ xác nhận thử “vũ khí công kích tầm xa mới” vào các ngày 4 và 9.5, trong khi Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton hồi cuối tuần cáo buộc Triều Tiên vi phạm lệnh trừng phạt của HĐBA LHQ khi “phóng các tên lửa đạn đạo”.

Ảnh: Reuters Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật chụp ảnh selfie trên sân golf

Vấn đề bán đảo Triều Tiên được cho là một trong những trọng tâm trong chuyến thăm Nhật Bản kéo dài 4 ngày của Tổng thống Trump, bên cạnh quan hệ song phương cũng như căng thẳng với Trung Quốc. AFP dẫn lời giới quan sát đánh giá đây là chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa chiến lược với Tổng thống Trump trong bối cảnh ông muốn các đồng minh và đối tác tại châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ vai trò lớn hơn trong chiến lược an ninh khu vực. So với quan hệ ngày càng lạnh nhạt với châu Âu thì chủ nhân Nhà Trắng đang có “những người bạn thực sự” tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Cả Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Úc Scott Morrison đều vừa tái đắc cử và cả hai nhà lãnh đạo đều tham gia tích cực cùng Mỹ trong các vấn đề địa chiến lược khu vực, bao gồm an ninh biển. Đặc biệt, trong số này, Tổng thống Trump được cho là có quan hệ cá nhân thân thiện hơn cả với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhờ niềm đam mê chơi golf cũng như một số tương đồng trong chính sách.

Hôm qua, hai nhà lãnh đạo Nhật và Mỹ có những phút thư giãn trên sân golf Mobara thuộc tỉnh Chiba, theo AFP. Sau đó, Tổng thống Trump đăng ngay những hình ảnh của cả hai lên Twitter và cho biết ông đã có “một buổi sáng chơi golf tuyệt vời”. “Thủ tướng và tôi hôm nay nói chuyện rất nhiều về thương mại, quân đội và các vấn đề khác. Chúng tôi đã có một ngày rất hiệu quả”, ông viết. Về phần mình, Thủ tướng Abe cho hay buổi chơi golf giúp ông và Tổng thống Trump có thời gian chia sẻ quan điểm về các vấn đề khác nhau “trong không khí thân thiện”.

Theo AP, nước chủ nhà sau đó chiêu đãi bữa trưa với món burger 2 lớp phô mai và thịt bò Mỹ trước khi 2 nhà lãnh đạo cùng xem ngày thi đấu cuối của giải sumo mùa hè Summer Grand Sumo Tournament ở Tokyo. Tại đây, Tổng thống Trump đã trao chiếc cúp được sản xuất tại Mỹ cho nhà vô địch Asanoyama Hideki. Bữa tối được chiêu đãi tại một nhà hàng thịt nướng kiểu Nhật ở quận Roppongi, trước khi Tổng thống Trump gặp gỡ tân Nhật hoàng Naruhito vào hôm nay 27.5 và bước vào hội đàm chính thức với phía chủ nhà.