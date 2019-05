Tổng thống Trump không mất lòng tin với Triều Tiên

Trước đó, quân đội Mỹ lẫn Hàn Quốc cho hay Triều Tiên phóng thử tên lửa tầm ngắn ra vùng biển phía đông nước này vào sáng 4.5 và chiều 9.5. Từ những mảnh vỡ thu được, giới chuyên gia nhận định đây có thể một phiên bản của tên lửa Iskander do Nga sản xuất, với tầm bắn lên tới 500 km, đủ sức đe dọa các căn cứ của Mỹ ở Hàn Quốc. Trong khi đó, Bình Nhưỡng đến nay chỉ xác nhận đã “thử nghiệm hệ thống rốc két đa nòng tầm xa”, “vũ khí dẫn đường chiến thuật” và “các thiết bị tấn công tầm xa”.

Cũng trong ngày 11.5, AFP đưa tin 70 quốc gia, trong đó có Mỹ, Hàn Quốc cùng nhiều nước châu Á, châu Âu, châu Phi và Mỹ Latin, ký một văn kiện do Pháp soạn thảo kêu gọi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc từ chối tham gia. Nội dung văn kiện này “cực lực phản đối mối đe dọa nghiêm trọng và liên tục đối với hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế do chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên (DPRK) gây ra”. “Chúng tôi khuyến khích DPRK tránh mọi hành động khiêu khích và tiếp tục thảo luận với Mỹ về phi hạt nhân hóa”, văn kiện có đoạn. Bình Nhưỡng chưa có phản ứng về lời kêu gọi này.