Tổng thống Trump lại đặt điều kiện kì quặc để công nhận ông Biden đắc cử

“Ông Biden chỉ có thể bước vào Nhà Trắng với tư cách tổng thống nếu ông ta có thể chứng minh rằng 80 triệu phiếu bầu nực cười của ông ta không giành được vì gian lận hay trái phép”, Tổng thống Trump viết trên Twitter ngày 27.11.

Tiếp đó, nhà lãnh đạo cáo buộc có gian lận bầu cử tại nhiều thành phố như Detroit, Atlanta, Philadelphia và Milwaukee và nhấn mạnh đó là vấn đề lớn mà ông Biden “không thể giải quyết”.

Các cáo buộc gian lận bầu cử do ông Trump và nhóm của ông đưa ra cho đến nay đều chưa được hỗ trợ bằng bằng chứng xác đáng. Đa số vụ khiếu kiện do nhóm luật sư của tổng thống đưa ra đã bị bác vì lý do này.

Vụ kiện đòi không công nhận kết quả bầu cử ở bang Pennsylvania của ông Trump bị bác bỏ

Trong một bài viết sau đó, Tổng thống Trump cho rằng đây đều là các thành phố nằm tại những bang dao động quan trọng nhất và nổi tiếng vì tệ tham nhũng chính trị.

Đây là điều kiện mới nhất mà Tổng thống Trump đưa ra liên quan đến việc chuyển giao quyền lực hậu bầu cử Mỹ . Gần đây, nhà lãnh đạo nói chắc chắn sẽ rời khỏi Nhà Trắng nếu đại cử tri đoàn chứng nhận kết quả bầu cử với phần thắng dành cho ông Biden.