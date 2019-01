Tổng thống Trump sẵn sàng đóng cửa chính phủ lâu dài

Phát biểu với giới phóng viên tại Nhà Trắng hôm qua, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cho hay trong cuộc họp với lãnh đạo của hai đảng ở lưỡng viện, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh ông không ngần ngại tình trạng chính phủ đóng cửa một phần thêm nhiều tháng “hoặc thậm chí vài năm”. Thông tin này đã được chủ nhân Nhà Trắng xác nhận sau đó và khẳng định chính phủ sẽ không mở cửa lại cho đến khi vấn đề ngân sách được giải quyết, theo CNN.

Trong cuộc gặp, Tổng thống Trump và lãnh đạo phe Dân chủ không tìm được đột phá để giải quyết bế tắc liên quan đến yêu cầu chi 5 tỉ USD (gần 116.000 tỉ đồng) cho việc xây dựng bức tường biên giới giáp với Mexico nhằm ngăn chặn dòng người di cư trái phép. Chính tranh cãi này khiến quốc hội Mỹ không thông qua ngân sách chi tiêu mới và gây ra tình trạng chính phủ đóng cửa một phần kể từ ngày 22.12.2018 cho đến nay. Về phần mình, Tổng thống Trump khẳng định ông sẽ không ký ban hành bất kỳ đạo luật ngân sách nào nếu không được đáp ứng vấn đề bức tường. Hiện nhiều cơ quan ban ngành tại Mỹ đã tạm ngưng hoạt động trong khi 800.000 nhân viên liên bang thuộc những bộ phận chủ chốt vẫn đi làm nhưng không có lương. Hôm qua, hơn 150 nhân viên thuộc Cục An ninh vận tải Mỹ đã xin nghỉ ốm, được cho là nhằm phản đối tình trạng này, theo tờ The New York Times.