Theo thông báo đăng trên website Whitehouse.gov, Tổng thống Trump sẽ tới Đà Nẵng vào ngày 10.11 để dự đợt hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Ngày 11.11, ông thăm chính thức Hà Nội và có các cuộc thảo luận song phương với Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng như các vị lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam.

Tại Đà Nẵng, Tổng thống Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu nêu lên tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, cởi mở, đồng thời nhấn mạnh vai trò của khu vực trong thúc đẩy kinh tế Mỹ phát triển thịnh vượng.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ sẽ dự một loạt cuộc gặp song phương, đa phương nhằm tiếp tục thể hiện cam kết của nước này với các đồng minh và đối tác trong khu vực. Nội dung thảo luận sẽ xoay quanh tầm quan trọng của một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, hòa bình và ổn định, trong đó có tự do thương mại một cách bình đẳng, đối với sự thịnh vượng và an ninh của Mỹ.



Vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên cũng là một trọng tâm trong chương trình nghị sự lần này.



Trọng Kha