Tổng thống Trump thăm Anh bàn về Huawei?

Chiếc Không lực Một chở Tổng thống Donald Trump cùng đệ nhất phu nhân Melania hạ cánh tại sân bay Stansted ở London lúc 9 sáng 3.6 (15 giờ theo giờ Việt Nam), đánh dấu chuyến thăm Anh chính thức 3 ngày của nhà lãnh đạo Mỹ, theo BBC.

Theo lịch trình, Tổng thống Trump hôm nay sẽ gặp một số thành viên của gia đình hoàng gia Anh. Đến tối, Nữ hoàng Anh Elizabeth sẽ tổ chức quốc yến thết đãi Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania ở Cung điện Buckingham.

Trong ngày mai 4.6, Tổng thống Trump sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Theresa May. Bà May được cho là sẽ nêu vấn đề biến đổi khí hậu . Một phát ngôn viên chính phủ Anh hôm nay một lần nữa cho hay Anh “thất vọng” về quyết định của Mỹ rút Thỏa thuận biến đổi khí hậu Paris.

Thủ tướng Theresa May và Tổng thống Donald Trump ở Anh hồi tháng 7.2018

Hai nhà lãnh đạo cũng được cho là sẽ thảo luận về Huawei . Hôm 15.5, Tổng thống Trump ký sắc lệnh cấm sử dụng thiết bị từ những công ty “gây nguy cơ không thể chấp nhận cho an ninh quốc gia Mỹ hay an ninh và an toàn của người Mỹ”.