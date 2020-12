Tổng thống Trump vẫn chưa bỏ cuộc

Nhóm phụ trách chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump hôm 29.12 tiếp tục thách thức kết quả bầu cử ngày 3.11 tại bang chiến địa Wisconsin. Theo tờ The Philadelphia Inquirer, phía Tổng thống Trump đã nộp đơn lên Tối cao Pháp viện, yêu cầu các thẩm phán Tòa án Tối cao rà soát lại khoảng 50.000 phiếu bầu vắng mặt tại bang này. Tổng thống tân cử Joe Biden đã giành chiến thắng tại bang Wisconsin, hơn ông Trump khoảng 21.000 phiếu. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo không nhận thua và tiếp tục nỗ lực pháp lý dài hơi với hy vọng lật lại kết quả tại Wisconsin và một số bang quan trọng khác.

Theo vụ kiện mới nhất, đội ngũ của Tổng thống Trump thách thức phán quyết trước đó của Tòa tối cao Wisconsin, sau khi thẩm phán Brian Hagedorn bác đơn kiện nhằm hủy bỏ kết quả của hơn 221.000 phiếu bầu ở hạt Dane và Milwaukee với lý do nộp quá trễ và nội dung không hợp lý. Phía ông Trump đề nghị Tòa án Tối cao ra phán quyết tuyên bố Wisconsin đã tổ chức thất bại cuộc bầu cử tổng thống và cho phép nghị viện bang do Cộng hòa kiểm soát chỉ định cử tri đoàn. Trước đó, Tối cao Pháp viện Mỹ cũng bác bỏ hai đơn kiện của phía ông Trump với nội dung tương tự, theo báo The Hill.