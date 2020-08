Tranh cãi thông tin an ninh bầu cử Mỹ

Cuộc khảo sát của đơn vị Yahoo News-YouGov công bố ngày 29.8 cho thấy cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đang rút ngắn khoảng cách sau tuần lễ diễn ra Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa. Theo đó, vị thế dẫn đầu của ông Biden giảm 6 điểm so với Tổng thống Trump (47% so với 41%), khoảng cách chênh lệch ngắn nhất trong 2 tháng qua.Trong khi đó, tờ The Guardian dẫn lời đạo diễn Mỹ Michael Moore dự báo Tổng thống Donald Trump đang trên đường lập lại chiến thắng vào năm 2016.