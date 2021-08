Tranh cãi về mũi vắc xin Covid-19 tăng cường

Theo ông Biden, để nhanh chóng chấm dứt dịch Covid-19, chính quyền Washington dự kiến tiêm miễn phí 100 triệu mũi tăng cường tại 80.000 địa điểm trên toàn quốc.

Trước diễn biến tại Mỹ và một số nước phương Tây, giới chức WHO hôm 18.8 lên án việc các nước giàu thúc đẩy tiêm mũi tăng cường, trong khi hàng tỉ người trên khắp thế giới vẫn chưa được tiêm mũi đầu tiên.

Đầu tháng 8, WHO kêu gọi các quốc gia phát triển hoãn lại chiến dịch trên cho đến ít nhất là cuối tháng 9, tạo điều kiện cho các nước kém phát triển hơn có cơ hội tiếp cận vắc xin. Theo báo The Guardian dẫn lời Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, đây là hành động thiện chí, cho phép hiện thực hóa kế hoạch của WHO nhằm tiêm phòng cho 40% dân số trên toàn thế giới vào tháng 12.