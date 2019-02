Tranh chấp dâng cao về bức tường biên giới ở Mỹ

Hôm qua, chính quyền California, New York và 14 bang khác nộp đơn kiện lên tòa liên bang với yêu cầu hủy bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp gần đây của Tổng thống Donald Trump. Trước đó, nhà lãnh đạo ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại khu vực biên giới để có thể luân chuyển ngân sách của Bộ Quốc phòng cùng một số cơ quan khác cho kế hoạch xây bức tường ngăn chặn người nhập cư lậu mà không cần sự phê chuẩn của quốc hội. Cộng thêm gần 1,4 tỉ USD (32.521 tỉ đồng) được phân bổ cho an ninh biên giới trong dự luật chi tiêu do quốc hội thông qua hồi tuần trước, Tổng thống Trump ước tính sẽ có hơn 8 tỉ USD để thực hiện kế hoạch của mình, theo AP.

Trong đơn kiện, chính quyền các bang nói trên cho rằng động thái của tổng thống sẽ khiến họ tổn thất hàng triệu USD nguồn ngân sách đã được phân bổ cho các dự án an ninh, quân sự, chống ma túy và ứng phó thảm họa tại địa phương cũng như vi phạm luật chính sách môi trường quốc gia vì kế hoạch xây tường có thể ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên. Ngoài California và New York, các bang còn lại bao gồm Maine, Delaware, Oregon, Hawaii, Colorado, Connecticut, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Virginia, Nevada, New Jersey và New Mexico.

Trong khi đó, Nhà Trắng tỏ ra cương quyết bảo vệ quyền hiến định của Tổng thống Trump về ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời nhấn mạnh sẽ “chiến đấu đến cùng” để bảo vệ kế hoạch xây bức tường. Giới quan sát nhận định vụ kiện sẽ kéo dài, gây ảnh hưởng tiến độ thực hiện kế hoạch của Tổng thống Trump nhưng nhiều khả năng kết quả cuối cùng sẽ nghiêng về Nhà Trắng vì 5/9 thẩm phán trong tòa án tối cao hiện nay là do các tổng thống đảng Cộng hòa đề cử.

Cũng trong hôm qua, làn sóng biểu tình đã lan rộng khắp nước Mỹ bao gồm những người ủng hộ dân nhập cư và phản đối quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp của Tổng thống Trump lẫn các nhóm ủng hộ xây bức tường biên giới. Đài CBS News đưa tin hơn 1.000 người xuống đường ở thành phố New York, trong khi vài trăm người hô to khẩu hiệu tại thủ đô Washington D.C và Chicago cùng hàng chục thành phố khác. Đã xảy ra một số vụ xô xát nhỏ giữa những người hô khẩu hiệu “Tuyên bố khẩn cấp là vi hiến” với các nhóm cầm biểu ngữ ghi: “Hãy hoàn thành bức tường”.