Triều Tiên bị nghi ngờ sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân

Trong lúc một phái đoàn Mỹ đến Triều Tiên thảo luận, mà chủ đề quan trọng nhất là việc Triều Tiên giao nộp đầu đạn hạt nhân, tiến sĩ Victor Cha đã cố gắng giảm sự kỳ vọng về cuộc hội đàm thượng đỉnh vào ngày 12.6 sắp tới giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

“Về cơ bản, vấn đề then chốt ở đây là liệu họ sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân hay không? Và thật không may, tôi cho rằng câu trả lời là không”, theo tiến sĩ Cha, cựu giám đốc châu Á của Hội đồng An ninh Quốc gia tại Nhà Trắng, trả lời phỏng vấn đài truyền hình NBC.