Triều Tiên cảm ơn nỗ lực thúc đẩy đối thoại của Việt Nam

Yonhap ngày 13.2 dẫn lời Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun cho hay ông đã thảo luận với người đồng cấp CHDCND Triều Tiên Kim Hyok-chol về hơn 12 vấn đề trước thềm cuộc gặp giữa lãnh đạo 2 nước, bao gồm vấn đề lịch trình và hậu cần. “Chúng tôi đồng ý với phía Triều Tiên rằng lần này hai bên sẽ đưa ra những quan điểm rõ ràng”, ông Biegun nói. Theo giới quan sát, trong cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới, có khả năng hai bên sẽ đề cập đến việc đóng cửa cơ sở hạt nhân Yongbyon đổi lại việc Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt Triều Tiên hoặc tuyên bố chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên. Cùng ngày, tờ The Korea Times dẫn các nguồn thạo tin cho hay Triều Tiên đồng ý về mặt nguyên tắc để các thanh sát viên thuộc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) giám sát quá trình giải giới hạt nhân. “Triều Tiên sẽ đảm bảo an toàn cho các thanh sát viên IAEA và hoạt động của họ cho đến khi quá trình kiểm tra hoàn tất. Bình Nhưỡng sẽ tuân thủ các nghị quyết của HĐBA LHQ nhằm hợp tác với IAEA và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng”, nguồn tin tiết lộ. Khánh An