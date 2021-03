Triều Tiên khôi phục hoạt động tại nhà máy hạt nhân?

Theo báo cáo của CSIS, hơi nước hoặc khói bốc lên từ ống khói tại cơ sở nói trên không thường được phát hiện từ ảnh vệ tinh. Trường hợp lần này có thể không phải là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên khôi phục hoạt động tái chế, mà có thể là vì khu nhà đang được sử dụng và được làm nóng lên.

Tại nhà máy nhiệt điện cung cấp nhiệt năng cho cơ sở tái chế, hơi nước hoặc khói cũng được phát hiện bốc lên và các hồ chứa cũng đã được làm đầy trong 2 tuần qua.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 30.3 họp bàn về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên nhưng không ra tuyên bố nào. Trước đó, Triều Tiên cáo buộc Hội đồng Bảo an áp dụng tiêu chuẩn kép khi can thiệp quyền tự vệ của Triều Tiên trong khi không nói gì về cuộc tập trận chung giữa Mỹ với Hàn Quốc