Trúng 1,9 triệu USD nhờ có 2 ngày sinh

Người may mắn giấu tên kể cụ sinh ngày 21.4.1939 song nhân viên làm giấy khai sinh lại ghi nhầm 23.4. Trong nhiều năm qua, cụ vẫn sử dụng ngày 23.4 và chỉ mới điều chỉnh lại gần đây. Nghĩ đó là các con số may mắn, cụ đã ghép chúng thành dãy 6 số để mua tấm vé số của Hãng Maryland Lottery. May mắn đã mỉm cười với cụ khi các con số đều trùng khớp với giải độc đắc trị giá 1,9 triệu USD. “Tôi đọc phần kết quả xổ số trên báo và mắt tôi càng lúc càng mở to khi thấy các con số”, cụ ông hào hứng kể lại.

Cụ nói sẽ tìm một chuyên gia tài chính hỗ trợ và có thể dùng phần tiền để trang trải cuộc sống cũng như quyên góp cho nhà thờ địa phương.