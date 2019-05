Trung Quốc phản ứng động thái của Mỹ nhằm cấm cửa Huawei

Cụ thể, trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 16.5, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong tuyên bố Bắc Kinh cực lực phản đối những quốc gia khác áp đặt biện pháp trừng phạt đơn phương lên công ty Trung Quốc. Ông Cao còn nói Mỹ nên tránh gây thêm tổn hại cho quan hệ thương mại giữa hai nước, giữa lúc cuộc xung đột thương mại song phương đang leo thang, theo AFP.

“Trung Quốc nhấn mạnh nhiều lần rằng khái niệm an ninh quốc gia không nên bị lạm dụng và bị sử dụng như một công cụ cho chủ nghĩa bảo hộ thương mại. Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của các công ty Trung Quốc”, ông Cao nhấn mạnh.

Ông Cao đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh cấm sử dụng thiết bị từ những công ty “gây nguy cơ không thể chấp nhận cho an ninh quốc gia Mỹ hay an ninh và an toàn của người Mỹ”, theo AFP.

Sắc lệnh không đề cập cụ thể tên của bất kỳ công ty hay quốc gia nào, nhưng truyền thông và giới chuyên gia đều cho là nhằm vào Huawei. Giới chức Mỹ lâu nay coi Huawei là "mối đe dọa" và liên tục vận động các đồng minh không sử dụng thiết bị của tập đoàn này trong mạng 5G, theo Reuters. Giới chuyên gia cho rằng sắc lệnh mới xuất phát từ quan ngại của Washington về mối đe dọa do thám từ Huawei.

Vài giờ sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh mới, Bộ Thương mại Mỹ thông báo đã đưa Huawei và 70 chi nhánh vào một danh sách đen mà sẽ khiến Huawei gặp khó khăn hơn trong việc sử dụng những linh kiện và công nghệ quan trọng thuộc Mỹ cho sản phẩm của tập đoàn này. Theo Bộ Thương mại Mỹ, việc đưa Huawei và các chi nhánh của tập đoàn này vào danh sách đen dựa trên cáo buộc từ Bộ Tư pháp Mỹ rằng Huawei vi phạm lệnh trừng phạt của Washington đối với Iran.

Đáp lại, Huawei cảnh báo: “Việc cấm Huawei hoạt động kinh doanh ở Mỹ sẽ không khiến Mỹ an toàn hay mạnh hơn; thay vào đó, việc này sẽ giới hạn Mỹ vào những biện pháp thay thế tốn kém hơn nhưng kém chất lượng. Ngoài ra, những việc cấm phi lý sẽ vi phạm các quyền của Huawei và gây ra nhiều vấn đề pháp lý nghiêm trọng khác”.