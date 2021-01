Trung Quốc phô trương chiến hạm để dọa nạt ở Biển Đông

Tối qua 17.1, tài khoản Twitter của tờ Hoàn Cầu thời báo bản tiếng Anh đăng tải clip tập trận của hải quân Trung Quốc kèm theo lời dẫn trích: “You are surrounded. Surrender!” PLA Southern Theater Command sends clear message to the “enemy” in the South China Sea during practices (Tạm dịch: “Bạn đang bị bao vây. Hãy đầu hàng!”. Thông qua các cuộc tập luyện, Chiến khu Nam bộ của quân đội Trung Quốc đã gửi thông điệp rõ ràng này đến “kẻ thù” ở Biển Đông).

Thời gian qua, Bắc Kinh nhiều lần lên tiếng đe dọa các nước can dự vào Biển Đông. Gần nhất, Anh đã bị Trung Quốc cảnh báo về ý định điều tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đến Biển Đông.

Các chiến hạm Trung Quốc tập trận ở Biển Đông vào ngày 4.1 Ảnh: China MOD

Chiến khu Nam bộ vốn được Bắc Kinh phân công phụ trách khu vực Biển Đông và lực lượng này gần đây liên tục có nhiều cuộc tập trận ở Biển Đông. Tàu sân bay Sơn Đông cũng đã được bàn giao cho Chiến khu Nam bộ và nhiều khả năng sẽ đồn trú tại căn cứ hải quân Du Lâm ở TP.Tam Á, Hải Nam.

Cuối tháng 12.2020, tờ South China Morning Post đăng tải bài viết phân tích một số hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy Trung Quốc đang xây dựng ụ nổi mới, đủ sức phục vụ tàu sân bay cỡ lớn ở căn cứ hải quân Du Lâm.

Trong đoạn clip do tờ Hoàn Cầu thời báo đăng tải ở trên, có sự xuất hiện của tàu khu trục Hồi Hột (161) thuộc lớp 052D (lớp Lư Dương 3). Đây là một trong các lớp tàu chiến chủ lực của Trung Quốc hiện nay.

Tàu khu trục Hồi Hột trong đoạn clip do Hoàn Cầu thời báo đăng tải Ảnh: Chụp lại đoạn clip

Trước đó, ngày 10.1, cổng thông tin của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đăng tải hình ảnh cuộc tập trận của Chiến khu Nam bộ diễn ra ngày 4.1 ở Biển Đông. Cuộc tập trận này có sự tham gia của 3 khinh hạm Type-056A là: Ba Trung (625), Quảng Nguyên (552) và Hán Trung (520).

Khinh hạm Type-056A cũng đang đóng vai trò chủ lực cho hải quân Trung Quốc. Có độ choán nước khoảng 1.500 tấn, lớp tàu chiến này được trang bị các loại tên lửa đối không HQ-10, đối hạm YJ-83, ngư lôi cùng pháo chính 76 mm. Bắc Kinh hiện có kế hoạch sẽ trang bị hơn 70 khinh hạm Type-056A cho hải quân Trung Quốc.

Hệ thống tên lửa trên tàu chiến trong đoạn clip do Hoàn Cầu thời báo đăng tải Ảnh: Chụp lại đoạn clip

Đầu tháng 12.2020, Trung Quốc đã điều động một nhóm khinh hạm Type-056A là Ân Thi, Vĩnh Châu và Quảng Nguyên tập trận ở Biển Đông sau khi một nhóm chiến hạm của Mỹ tiến vào vùng biển này. Cụ thể, ngày 8.12.2020, tờ Hoàn Cầu thời báo đưa tin cuộc tập trận của nhóm chiến hạm Trung Quốc diễn ra vào ngày 7.12.2020, chỉ 1 ngày sau khi nhóm chiến hạm Mỹ gồm tàu đổ bộ tấn công USS Makin Island và tàu vận tải đổ bộ USS Somerset tiến vào Biển Đông. Mới đây, Trung Quốc công bố hình ảnh tập trận bắn đạn thật từ tàu Vĩnh Châu ở Biển Đông ở thời điểm đầu tháng 12.2020, nhưng không nêu ngày cụ thể.