Trung Quốc quyết thực thi luật an ninh quốc gia dành cho Hồng Kông

Trong cuộc gặp với đại biểu đến từ Hồng Kông hôm nay 24.5 tại kỳ họp thường niên Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tức quốc hội) của Trung Quốc, ông Hàn nói rằng quyết định thực thi dự luật an ninh mới được đưa ra sau khi Bắc Kinh cân nhắc kỹ các lợi ích của quốc gia và đặc khu, theo tờ South China Morning Post. “Đừng đánh giá thấp quyết tâm của Bắc Kinh. Khi quyết định được đưa ra, chúng tôi sẽ thực thi đến cùng”, đại biểu Hồng Kông Wong Yuk-shan dẫn lời ông Hàn cho hay.

Ông Hàn khẳng định chỉ có 3 nhóm bị ảnh hưởng bởi dự luật an ninh quốc gia mới. Đó là những nhà hoạt động ủng hộ độc lập, nhóm có quan điểm cực đoan bạo lực và nhóm biểu tình gây tổn hại cho kinh tế Hồng Kông . Ông Hàn được cho là còn khẳng định “phần lớn người dân Hồng Kông sẽ được bảo vệ tốt hơn theo dự luật mới”.

Ông Hàn đưa ra khẳng định trên vài giờ trước khi cảnh sát bắn đạn hơi trong lúc hàng ngàn người xuống đường ở Hồng Kông để phản đối dự luật an ninh quốc gia mới. Nhiều người biểu tình lên án dự luật là mối đe dọa đối với tự do dân sự và sự kết thúc của nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”, theo South China Morning Post.

Trước đó, gần 200 chính trị gia trên thế giới , trong đó có 17 nghị sĩ Mỹ, phản đối dự luật an ninh quốc gia nói trên. Họ lo ngại rằng dự luật sẽ “tấn công toàn diện vào quyền tự trị, pháp quyền và sự tự do cơ bản của đặc khu”, đồng thời “vi phạm trắng trợn" Tuyên bố chung Trung Quốc-Anh về việc trao trả lại Hồng Kông cho Trung Quốc vào năm 1997, theo Reuters.

Hồi năm 2003, chính quyền Hồng Kông buộc phải xếp xó một dự luật an ninh quốc gia sau khi ước tính có khoảng nửa triệu người xuống đường phản đối vì lo ngại dự luật sẽ hạn chế các quyền và tự do của họ. Giờ đây, Bắc Kinh quyết định đưa ra dự luật an ninh quốc gia như trên dựa vào Phụ lục III của Luật Cơ bản Hồng Kông, có nghĩa dự luật mới sẽ được ban hành mà không cần có sự thông qua của Hội đồng lập pháp Hồng Kông, theo South China Morning Post.