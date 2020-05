Trung Quốc thông qua luật an ninh dành cho Hồng Kông

Trong phiên bế mạc kỳ họp thứ 3 vào hôm qua 28.5, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (quốc hội) Trung Quốc đã thông qua nghị quyết xúc tiến các kế hoạch triển khai và đưa vào áp dụng luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông.

Tân Hoa xã đưa tin nghị quyết đã được thông qua với 2.878 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 6 phiếu trắng. Giờ đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong những tháng tới sẽ tiến hành soạn thảo ngôn ngữ chính xác cho văn bản luật, trước khi bổ sung vào Phụ lục 3 của luật Cơ bản Hồng Kông và chính thức ban hành. Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho hay chính quyền Hồng Kông sẽ hợp tác với Bắc Kinh để sớm hoàn tất công tác soạn thảo, đồng thời trấn an người dân rằng luật mới không gây ảnh hưởng đến quyền lợi và quyền tự do của họ.

Theo dự thảo, luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông sẽ ngăn chặn các hành vi và hoạt động can thiệp của nước ngoài “gây tổn hại việc thực thi luật lệ và đe dọa chủ quyền, an ninh và các lợi ích liên quan đến quốc gia” của Trung Quốc.

Tuy nhiên, Đài RTHK cho hay quy mô của dự luật đã được mở rộng, theo đó các điều khoản không chỉ áp dụng đối với “các hành vi”, mà còn xử lý “những hoạt động” có thể gây hại cho an ninh quốc gia của Trung Quốc.

Nhiều ý kiến bày tỏ quan ngại rằng phạm vi áp dụng của luật an ninh quá rộng, thậm chí có thể khiến những người đứng xem biểu tình trở thành mục tiêu bị xử lý. Phát biểu trong cuộc họp báo sau đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bác bỏ các cáo buộc cho rằng với luật an ninh mới, Bắc Kinh đã từ bỏ nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”.

Kết quả bỏ phiếu tại Bắc Kinh được công bố vài giờ sau khi Mỹ hủy bỏ quy chế đặc biệt dành cho Hồng Kông, mở đường cho quốc hội Mỹ tước bỏ các đặc quyền về thương mại và kinh tế đối với đặc khu hành chính này. Trên Twitter, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo giải thích rằng Trung Quốc đã không còn tôn trọng thỏa thuận với Anh trong việc duy trì quyền tự trị cao cho Hồng Kông.

Trong phản hồi chính thức, Văn phòng Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Kông gọi quyết định trên của chính quyền Washington là “dã man, phi lý và trơ trẽn nhất”, theo AFP. Ông David Stilwell, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, khẳng định Tổng thống Donald Trump sẽ sớm có quyết định về vấn đề Hồng Kông.

Trong khi đó, lực lượng cảnh sát chống bạo động đã được triển khai khắp Hồng Kông vào hôm qua, trong lúc Quốc hội Trung Quốc tiến hành bỏ phiếu dự thảo luật an ninh. Ngay sau khi có kết quả, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã triệu đại sứ Trung Quốc tại Tokyo để bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến mới về Hồng Kông.