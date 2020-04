Trung Quốc trước sức ép minh bạch về đập trên sông Mê Kông

Báo cáo, do công ty nghiên cứu và tư vấn Eyes on Earth Inc. (Mỹ), cho biết dựa trên dữ liệu vệ tinh, tổng cộng 11 đập thủy điện của Trung Quốc từ tháng 5-10.2019 đã giữ nước ở mức cao hơn bình thường vào thời điểm mực nước ở hạ nguồn Mê Kông rút xuống mức thấp nhất trong vòng 50 năm.