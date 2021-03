Trung Quốc ước tính thiệt hại từ các nhà máy bị đốt phá ở Myanmar

Ngoài các nhà máy bị đốt phá, còn có 2 nhân viên Trung Quốc bị thương. Thiệt hại tài sản tính chung ước tính lên tới 240 triệu nhân dân tệ (37 triệu USD), theo Hoàn Cầu thời báo dẫn số liệu từ Đại sứ quán Trung Quốc ở Myanmar.

Sáng 15.3, Reuters dẫn số liệu từ Hiệp hội hỗ trợ các tù nhân chính trị (AAPP) cho thấy có ít nhất 22 người biểu tình chống chính biến bị lực lượng an ninh bắn chết ở thị trấn Hlaingtharyar , ngoại ô Yangon hôm 14.3, sau khi các nhà máy của Trung Quốc tại đây bị phóng hỏa. Ngoài ra còn có 17 người biểu tình tử vong trong các cuộc biểu tình ở những nơi khác cùng ngày.

Theo đài truyền hình Myawaddy TV do quân đội Myanmar kiểm soát, các lực lượng an ninh đã hành động sau khi 4 nhà máy dệt may và một nhà máy phân bón bị phóng hỏa và khoảng 2.000 người ngăn chặn xe cứu hỏa đến dập tắt đám cháy.

[VDIEO] Ngày biểu tình đẫm máu nhất: 39 người thiệt mạng ở Myanmar

Vào tối 14.3, thiết quân luật đã được ban bố tại Hlaingthaya và một quận khác của Yangon . Hội đồng Quản lý nhà nước Myanmar hôm nay tiếp tục ban bố thiết quân luật tại 4 thị trấn thuộc Yangon, gồm Bắc Dagon, Nam Dagon, Dagon Seikkan và Bắc Okkalapa, theo Tân Hoa xã.

Hôm nay 15.3, lực lượng an ninh tiếp tục nổ súng vào người biểu tình, khiến 2 người thiệt mạng, theo Reuters dẫn lời các nhân chứng. Nhiều người ủng hộ bà Aung San Suu Kyi tiếp tục xuống đường ở thành phố Mandalay và thị trấn Myingyan, nơi cảnh sát nổ súng.

Tính đến nay, số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính biến ở Myanmar từ ngày 1.2 đã tăng lên 126 người và trên 2.150 bị giam giữ, theo AAPP.