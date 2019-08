Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam: Hiểm họa cho toàn khu vực

Bộ trưởng Philippines phản đối tàu chiến Trung Quốc Ảnh: Chụp màn hình The Philippine Star Ngày 17.8, tờ The Philippine Star đưa tin tình trạng tàu chiến Trung Quốc tái xuất hiện trong vùng biển Philippines mà không thông báo với Manila đang trở thành vấn đề “gây bức xúc” cho Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana. Vị bộ trưởng nói thẳng Trung Quốc dường như “đang chế nhạo” Philippines bằng cách triển khai tàu chiến đi qua vùng biển nước này mà không thông báo trước, thậm chí tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS). Ông cho biết thêm sau khi quân đội báo cáo các tàu chiến Trung Quốc xuất hiện ở eo biển Sibutu thuộc tỉnh Tawi-Tawi của Philippines trong giai đoạn từ tháng 2 - 6, ông đã nêu vấn đề với Đại sứ Trung Quốc Triệu Giám Hoa. Tuy nhiên, quân đội Philippines tiếp tục phát hiện ít nhất 5 tàu chiến Trung Quốc (ảnh) vào khu vực nói trên trong ngày 4.7 và 4.8. Ông Lorenzana thừa nhận lực lượng an ninh chỉ có thể theo dõi và báo cáo vụ việc lên cấp trên nên chính phủ cần có “hành động ngoại giao phù hợp”. Ông hy vọng tình trạng tàu chiến Trung Quốc xâm nhập vùng biển Philippines sẽ được thảo luận trong chuyến thăm Bắc Kinh vào cuối tháng này của Tổng thống Rodrigo Duterte. Minh Trung