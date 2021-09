Trưởng đoàn CIA tại Áo mất chức vì hội chứng Havana

Tờ The Washington Post hôm 24.9 dẫn nguồn thạo tin cho hay một trong những lý do dẫn đến quyết định sa thải trưởng đoàn CIA ở Vienna là do quan chức này không phản ứng thích đáng trước các thông tin về những trường hợp mắc hội chứng Havana ở sứ quán Mỹ tại thủ đô Áo.