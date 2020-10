Truyền thông Mỹ mềm mỏng với ông Joe Biden trước thềm bầu cử?

Các chuyên gia đánh giá cựu phó tổng thống Biden thường đối mặt những câu hỏi lịch sự từ giới phóng viên và hiếm khi bị truyền thông Mỹ chỉ trích, theo AFP. Một số chuyên gia cũng nhận thấy có sự chênh lệch rõ nét trong cách ứng xử của truyền thông Mỹ đối với hai ứng viên tổng thống, một phần được cho là do phong cách cứng rắn, dồn dập của ông Trump, theo AFP.

Tại những cuộc mít tinh vận động tranh cử trong tuần rồi, ông Trump tuyên bố sẽ theo đuổi cáo buộc tham nhũng cho rằng con trai Hunter của ông Biden đã kiếm lợi từ việc bán quyền tiếp cận cha mình (lúc còn là phó tổng thống) ở Ukraine và Trung Quốc

Truyền thông Mỹ cũng theo đuổi, nhưng dè dặt đưa tin và ban vận động tranh cử của ông Biden bác bỏ mọi cáo buộc. Riêng ông Biden chỉ nhận được một vài câu hỏi về vấn đề này nhưng từ chối bình luận và hạn chế tiếp xúc với các phóng viên trong tuần rồi. Tổng thống Trump còn cho rằng ông Biden bị “trầm cảm” và đang cố lẩn tránh cáo buộc tham nhũng.

Bản tin Bầu cử Mỹ ngày 22.10: Chiến lược gì cho Tổng thống Trump trong cơ hội tranh luận cuối cùng?

Đến ngày 18.10, ông Biden chỉ trả lời một câu hỏi, nhưng về hương vị món milkshake (sữa lắc). "Câu hỏi trong ngày dành cho ông Biden: Liệu rằng ông ẩn mình gần cả tuần để sẵn sàng trả lời câu hỏi liên quan đến sữa lắc hay không?", phóng viên Jonathan Martin của tờ The New York Times bình luận trên Twitter.

Chiến dịch vận động tranh cử của ông Biden cũng tạm dừng các sự kiện vào ngày 20.10, tức 2 ngày trước cuộc tranh luận cuối cùng với đối thủ Trump (22.10). Vì đại dịch Covid-19 nên việc truyền thông tiếp cận với cựu phó tổng thống 78 tuổi bị hạn chế hơn nhiều so với bất kỳ chiến dịch nào trước đây. Chỉ có khoảng 20 tổ chức truyền thông trong nước và quốc tế có thể đi theo ông Biden trong chiến dịch tranh cử.

Truyền thông Mỹ bị tố mềm mỏng với ông Biden

Hồi tuần rồi, ông Trump và Biden tham gia hai phiên hỏi đáp với cử tri riêng rẽ được trực tiếp trên truyền hình vào cùng thời điểm.

Các nhà quan sát đánh giá người dẫn chương trình Savannah Guthrie của đài NBC dồn dập đưa ra câu khỏi khó cho Tổng thống Trump. Trong khi đó, ông Biden có sự kiện thoải mái hơn với người dẫn chương trình George Stephanopoulos của đài ABC, vốn là cựu trợ lý hàng đầu của tổng thống Bill Clinton.

“Cuộc chất vấn đối với ông Biden nhẹ nhàng hơn nhiều so với ông Trump. Điều này là quá rõ ràng”, theo đánh giá của ông Richard Benedetto, cựu nhà báo tờ USA Today và hiện là giảng viên Đại học Mỹ ở thủ đô Washington D.C.

Tổng thống Trump cũng đã cáo buộc các phương tiện truyền thông mềm mỏng đối với ông Biden. Giáo sư chuyên về khoa học chính trị Grant Reeher tại Đại học Syracuse (Mỹ) nói ông tin rằng "các phương tiện truyền thông Mỹ dường như đang hỗ trợ ông Biden". Cụ thể, ban biên tập của hầu hết tờ báo hàng đầu ở Mỹ bao gồm tờ The New York Times và tờ The Washington Post công khai ủng hộ ông Biden.