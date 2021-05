Twitter khóa các tài khoản chia sẻ thông tin từ web của ông Trump

Hôm 4.5, một trang mới được thêm vào trên web của ông Trump, mang tên "From the Desk of Donald J. Trump" (tạm dịch: Từ bàn làm việc của Donald J. Trump), nơi ông đăng các thông điệp có thể được người theo dõi chia sẻ lại trên Twitter và Facebook.