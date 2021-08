Úc mượn Singapore 500.000 liều vắc xin Covid-19, cuối năm trả

Thỏa thuận cho mượn vắc xin được Úc và Singapore công bố vào ngày 31.8, The Strait Times đưa tin. Theo đó, Úc sẽ nhận 500.000 liều vắc xin từ Singapore trong tuần này và sau đó hoàn trả lại số lượng tương ứng khi Canberra nhận hàng từ Pfizer vào tháng 12.

“Rất vui được hỗ trợ nỗ lực giúp người Úc được tiêm chủng càng sớm càng tốt. Các quốc gia phải đoàn kết trong cuộc chiến chống dịch để tất cả chúng ta có thể chuyển sang trạng thái bình thường mới. Singapore đã sẵn sàng đóng góp sức mình”, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long viết trên Facebook và cho biết thỏa thuận này phản ánh "tình hữu nghị nồng ấm và lâu đời" giữa hai nước.

Ông Lý cũng cho biết 500.000 liều vắc xin khi được Úc trả lại sẽ có ích hơn vì số vắc xin này có thể giúp Singapore triển khai tiêm mũi thứ ba vào tháng 12.

Thủ tướng Úc Scott Morrison đã cảm ơn ông Lý và chính phủ Singapore, đồng thời gọi lô hàng sắp tới là “500.000 liều vắc xin mang tới hy vọng”. Ông Morrison cũng cho biết thỏa thuận sẽ giúp Úc đẩy nhanh chiến dịch tiêm vắc xin và mở rộng chương trình chủng ngừa sang cho trẻ 12-15 tuổi từ giữa tháng 9.

Úc đạt được thỏa thuận nhận số vắc xin Pfizer/BioNTech trên vào thời điểm quan trọng trong cuộc chiến chống Covid-19. Đất nước có tỷ lệ tiêm chủng tương đối thấp này đang phải chống chọi với làn sóng lây nhiễm do biến thể Delta gây ra.

Hiện tại, hai thành phố đông dân nhất của Úc, Sydney ở bang New South Wales và Melbourne ở bang Victoria, đang phải phong tỏa. Bang New South Wales là nơi có tình hình dịch nghiêm trọng nhất. Vào ngày 31.8, New South Wales ghi nhận 1.164 ca mắc, giảm nhẹ so với kỷ lục 1.290 ca được báo cáo hôm 30.8.

Úc triển khai chiến dịch tiêm chủng chậm và đã gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung. Hiện chỉ khoảng 35% người từ 16 tuổi trở lên ở Úc được tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Singapore đã tiêm xong 2 mũi cho 80% dân số và là một trong những quốc gia có tỷ lệ chủng ngừa cao nhất thế giới.