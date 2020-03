Ứng dụng nhận dạng khuôn mặt của chàng trai gốc Việt

Quá trình thành lập Clearview AI Hoan Ton That bỏ dở việc học ở trường đại học tại Úc và chuyển đến TP.San Francisco (Mỹ) vào năm 2007, khi mới 19 tuổi, và đã tạo ra hơn 20 ứng dụng trên iPhone và Facebook với hàng triệu lượt cài đặt. Đến năm 2016, Hoan chuyển đến TP.New York và bắt đầu đọc các bài báo học thuật về trí tuệ nhân tạo (AI), nhận dạng khuôn mặt, theo The New York Times. Cũng trong năm đó, anh gặp ông Richard Schwartz tại một sự kiện sách ở Viện Nghiên cứu chính sách Manhattan (New York) rồi 2 người quyết định thành lập công ty về nhận dạng khuôn mặt. Hoan sẽ phát triển ứng dụng, còn Schwartz tìm kiếm các hợp đồng thương mại. Lúc đầu, công ty được đăng ký với tên Smartcheckr ở New York, đến tháng 8.2017 được đổi thành Clearview AI. Tính đến tháng 1.2020, start-up này đã thu hút được 7 triệu USD từ các nhà đầu tư.