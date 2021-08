Vắc xin Covid-19 kích hoạt 'siêu miễn dịch' ở người từng nhiễm SARS ?

Đợt bùng phát Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) vào năm 2003 từng làm thiệt mạng gần 10% trong số 8.000 bệnh nhân. Những bệnh nhân SARS may mắn sống sót khi được tiêm vắc xin Covid-19 có thể sẽ sản sinh siêu kháng thể, có thể vô hiệu hóa tất cả biến thể SARS-CoV-2 , theo nghiên cứu đăng trên chuyên san Science mới đây.

Tuy nhiên, sau khi được tiêm chủng vắc xin Pfizer , cả 8 tình nguyện viên đều tạo ra lượng kháng thể rất cao, có khả năng chống lại cả hai loại virus, ngay cả khi chỉ mới được tiêm 1 liều. Bên cạnh đó, họ cũng tạo ra các kháng thể chống lại 3 biến thể Alpha, Beta, Delta của SARS-CoV-2 và 5 loại virus Sarbeco có ở loài dơi và tê tê, theo báo cáo trên chuyên san y học The New England Journal of Medicine.