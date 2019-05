Vạch trần âm mưu cài cắm đường lưỡi bò

Cũng như hành động in đường lưỡi bò lên hộ chiếu từng bị cộng đồng quốc tế phản đối mạnh mẽ, việc cài cắm bản đồ phi pháp này trong ấn phẩm khoa học thuộc chiến lược “mưa dầm thấm đất” của Trung Quốc nhằm biến điều phi lý thành quen thuộc, tạo cơ sở ngụy biện rằng đường lưỡi bò “đã được công nhận rộng rãi”. Một trong những yếu tố đáng báo động là nội dung những bài báo hay báo cáo khoa học đều hoàn toàn không liên quan đến vấn đề chủ quyền, an ninh, chính trị hay pháp lý. Vì vậy, các chuyên gia thẩm định và độc giả nếu không có chuyên môn hoặc không quan tâm đến những lĩnh vực nói trên thì sẽ không nhận ra ý đồ của Trung Quốc và tưởng rằng bản đồ đường lưỡi bò là có giá trị.

Đơn cử có thể kể đến bài Decline in Chinese lake phosphorus concentration accompanied by shift in sources since 2006 (tạm dịch: Giảm nồng độ phốt pho trong hồ Trung Quốc cùng sự thay đổi ở các nguồn từ năm 2006) đăng trên tạp chí khoa học hàng đầu Geoscience của nhà xuất bản Nature vào ngày 12.6.2017. Hoàn toàn có nội dung về địa chất và nghiên cứu về nước nhưng bài viết lại chèn hình đường lưỡi bò bên phải bản đồ lục địa Trung Quốc. Trước đó vào ngày 9.7.2011, tuần san Science của Hiệp hội Mỹ vì sự phát triển khoa học (AAAS) đăng bài China’s Demographic History and Future Challenges (tạm dịch: Lịch sử dân số Trung Quốc và những thách thức trong tương lai) với 4 bản đồ lớn in hình lục địa Trung Quốc và bên cạnh mỗi bản đồ này có bản đồ nhỏ vẽ đường lưỡi bò ôm trọn Biển Đông. Ngoài ra, còn có một số bài đăng trên các ấn phẩm thuộc Tập đoàn xuất bản Elsevier (Hà Lan) vào các năm 2014 và tháng 2.2019 hay trên chuyên san BAMS của Hiệp hội Khí tượng Mỹ (AMS) tháng 4.2018.