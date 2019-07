'Vấn đề Biển Đông quan trọng với EU'

Trong cuộc phỏng vấn với Nikkei Asian Review nhân chuyến công du Thái Lan dự các hội nghị về ngoại giao và an ninh của ASEAN, bà Federica Mogherini, Cao ủy phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU đồng thời là Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu, đã chia sẻ quan điểm của EU đối với các vấn đề khu vực.

Bà Mogherini cho biết: “Những gì xảy ra ở bán đảo Triều Tiên hay Biển Đông đều quan trọng với tất cả chúng tôi. Đó là lý do vì sao trong 5 năm trên vai trò cao ủy của mình, tôi đã nỗ lực để EU và châu Á hợp tác chặt chẽ hơn bao giờ hết”.

Bà nhấn mạnh các nỗ lực gắn kết hai khối thể hiện ở việc hợp tác tích cực với các đối tác tại khu vực qua các diễn đàn đa phương như ARF hoặc với từng quốc gia riêng lẻ tại khu vực.

"Với tư cách một khối, EU đã quyết định sẽ tăng cường can dự vào các vấn đề an ninh tại châu Á cũng như hợp tác với châu Á, và chúng tôi đang quyết tâm hướng đến mục tiêu đó", cao ủy phụ trách đối ngoại và an ninh của EU tuyên bố.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, bà Mogherini cho biết sau khi tham dự các hội nghị ở Bangkok, bà sẽ đến Hà Nội để ký kết một thỏa thuận về việc thiết lập khuôn khổ tham gia của Việt Nam vào các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU (FPA). Đây là thỏa thuận đầu tiên được EU ký kết với một nước thành viên ASEAN.

Hiện bà Mogherini đang cùng đại diện của khoảng 30 quốc gia tham dự chuỗi sự kiện từ ngày 29.7 đến 3.8 bao gồm Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 52 (AMM 52), Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN+3, Hội nghị Cấp cao Đông Á và Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF).

Ngày 31.7, AMM 52 đã ra tuyên bố chung, trong đó các ngoại trưởng ASEAN đã thảo luận về tình hình Biển Đông. “…Nhiều bộ trưởng bày tỏ quan ngại về các hành vi tôn tạo, hoạt động và các sự cố nghiêm trọng trong khu vực đã làm xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng và có thể ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực”, theo tuyên bố.

Ngoại trưởng các nước ASEAN cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi toàn bộ và hiệu quả bản Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tiến tới đạt được Bộ quy tắc ứng xử (COC).