Venezuela trước nguy cơ phong tỏa biển

Hôm qua, phát biểu khai mạc cuộc diễn tập chung thường niên UNITAS ở Brazil, Đô đốc Craig Faller, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) của quân đội Mỹ, tuyên bố lực lượng này “luôn trong tư thế sẵn sàng thực hiện các quyết định về Venezuela”, “Nếu nhận được mệnh lệnh, tôi tin rằng chúng tôi sẽ có thể hoàn tất được điều cần phải làm”, AFP dẫn lời ông này nói. Chiến dịch UNITAS kéo dài đến ngày 30.8 ở ngoài khơi Brazil với sự tham gia của hơn 3.300 quân nhân đến từ 13 quốc gia, bao gồm Mỹ, 9 nước Mỹ Latin cùng Anh, Bồ Đào Nha và Nhật Bản. Tư lệnh SOUTHCOM còn tuyên bố cho hay sự hiện diện của quân đội các nước tại khu vực là “thông điệp” gửi đến Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và các đối tác.

Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết đang cân nhắc khả năng “phong tỏa hoặc cách ly” Venezuela nhưng không nói rõ chi tiết. Đáp lại, AP dẫn lời Tổng thống Maduro chỉ trích “đe dọa bất hợp pháp của Mỹ”, đồng thời khẳng định các vùng biển xung quanh Venezuela đều “tự do và độc lập” mà không nước nào được phép phong tỏa. Ông cũng chỉ đạo Đại sứ Venezuela tại LHQ Samuel Moncada đưa lời đe dọa của Mỹ lên Hội đồng Bảo an. Thời gian qua, quân đội Venezuela cũng nhiều lần tuyên bố ngăn chặn máy bay do thám Mỹ xâm phạm không phận còn Chủ tịch Hội đồng lập hiến Diosdado Cabello cảnh báo nguy cơ lực lượng thủy quân lục chiến của đối phương “có thể sẽ xâm nhập đất nước chúng tôi”. Trong khi đó, Mỹ cáo buộc chiến đấu cơ Venezuela “khiêu khích” máy bay nước này “hoạt động trong không phận quốc tế ” ở biển Caribê.