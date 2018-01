[VIDEO] Cận cảnh ông Vũ “Nhôm” bị bắt ngay tại cửa máy bay ở Nội Bài

Trong một thông cáo gửi đến báo giới ngày 4.1, Bộ Nội vụ Singapore (MHA) cho hay ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”, có hai hộ chiếu do Việt Nam cấp, một mang tên giả và một mang tên thật.



Ông Vũ sử dụng cả hai hộ chiếu trong những lần ra vào Singapore, gồm cả lần gần nhất. Ngoài ra, ông Vũ còn bị phát hiện sở hữu hộ chiếu thứ ba. MHA khẳng định ông Vũ đã khai gian với Cục Xuất nhập cảnh Singapore (ICA) trong những lần ra vào nước này.

“ICA đã hoàn tất điều tra và đã ra cảnh cáo nghiêm khắc đối với ông Vũ thay vì truy tố”, MHA cho biết.

Theo bộ này, ông Vũ là đối tượng của một lệnh truy nã quốc tế của Interpol do cơ quan chức năng Việt Nam ban hành. “ICA yêu cầu ông Phan Văn Anh Vũ quay về Việt Nam, quốc gia xuất phát của ông ta và là quốc gia cấp các hộ chiếu mà ông ta dùng để thực hiện chuyến nhập cảnh mới nhất và các chuyến trước đây vào Singapore”, thông cáo cho hay.

Cũng trong hôm nay, ICA có thư gửi đến luật sư của ông Vũ là ông Choo Zheng Zi thông báo về việc trục xuất, theo Reuters. Lá thư thông báo ICA đã ký lệnh trục xuất Phan Văn Anh Vũ vào ngày 30.12.2017, hai ngày sau khi đối tượng này bị tạm giữ vì vi phạm Đạo luật Di trú.

Trước đó, ông Choo đã nộp đơn lên Tòa án tối cao yêu cầu không trục xuất thân chủ về Việt Nam trước khi giải quyết đề nghị được tiếp xúc với ông Vũ. Tuy nhiên, ICA khẳng định đơn của luật sư gửi tòa án không ảnh hưởng đến thẩm quyền của cơ quan này trong việc trục xuất ông Vũ.

Theo Bộ Công an, sau khi ông Phan Văn Anh Vũ từ Singapore về đến Việt Nam, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và điều tra theo quy định của pháp luật.

Phan Văn Anh Vũ, sinh năm 1975, trú tại: số 82, Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã vi phạm pháp luật Việt Nam và bỏ trốn tại nơi cư trú. Ngày 21.12.2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ; khi bỏ trốn Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm luật Di trú của Singapore và bị trục xuất.

Khánh An