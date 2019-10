Viễn cảnh chiến tranh hạt nhân Ấn Độ - Pakistan

Ngay trước chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Ấn Độ và có cuộc gặp không chính thức với Thủ tướng Narendra Modi từ ngày 11 - 12.10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar cảnh báo Bắc Kinh không nên can thiệp vào vấn đề tranh chấp giữa nước này với Pakistan.

Tờ South China Morning Post hôm qua dẫn lời ông Kumar phát biểu sau khi có thông tin ông Tập thảo luận với Thủ tướng Pakistan Imran Khan về vấn đề Kashmir. Cũng trong hôm qua, thượng nghị sĩ Mỹ Maggie Hassan trong chuyến thăm Pakistan và Ấn Độ kêu gọi 2 bên khẩn cấp tìm cách giải quyết căng thẳng.

Trong bối cảnh trên, các chuyên gia tại Đại học Colorado Boulder và Đại học Rutgers tại Mỹ đưa ra ước tính thiệt hại khủng khiếp đối với nhân loại trong trường hợp 2 bên xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Hơn 400 đầu đạn hạt nhân

Hậu quả cho toàn nhân loại GS Alan Robock tại Đại học Rutgers bày tỏ hy vọng nghiên cứu về thiệt hại từ chiến tranh hạt nhân sẽ khiến mọi người nhận ra rằng không thể sử dụng vũ khí này vì khả năng diệt chủng ghê gớm. Theo ông, nghiên cứu nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân của LHQ. AFP dẫn lời cây bút Johann Chacko của trang Quartz India cho rằng nghiên cứu giúp cộng đồng quốc tế đánh giá được hậu quả của chiến tranh hạt nhân xảy ra đối với tất cả mọi người chứ không riêng những quốc gia tham chiến. Căng thẳng dâng cao suốt nhiều tháng qua liên quan vùng Kashmir sau khi chính phủ Ấn Độ hủy quy chế tự trị đặc biệt đối với khu vực kiểm soát tại Kashmir. Pakistan phản đối quyết định của Ấn Độ và đụng độ giữa hai bên đã nổ ra vào đêm 17.8. Trước tình hình đó, Thủ tướng Khan và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đều có phát biểu ám chỉ đến vũ khí hạt nhân, dù New Delhi lẫn Islamabad đều khẳng định không sử dụng trước.

Hiện mỗi bên có khoảng 150 đầu đạn hạt nhân và dự báo số lượng sẽ tăng lên 200 vào năm 2025. Các tác giả dựng lên viễn cảnh Pakistan sử dụng vũ khí hạt nhân trước, nhưng nhấn mạnh rằng họ không ám chỉ về khả năng này trên thực tế.

Nghiên cứu đặt ra viễn cảnh các tay súng Pakistan bất ngờ tấn công quốc hội Ấn Độ vào năm 2025 và sát hại các lãnh đạo, khiến New Delhi đáp trả bằng cách đưa xe tăng tấn công khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát. Lo sợ bị áp đảo, Islamabad tấn công lực lượng này bằng vũ khí hạt nhân, châm ngòi cho cuộc xung đột đẫm máu nhất lịch sử và gây thảm họa “mùa đông hạt nhân” trên toàn cầu.

125 triệu người chết

Dựa trên dân số và các đô thị hai bên có thể trở thành mục tiêu, những nhà nghiên cứu ước tính khoảng 125 triệu người thiệt mạng nếu 2 nước sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, cao hơn hẳn so với con số khoảng 80 triệu người thiệt mạng trong Thế chiến 2.

Trong viễn cảnh đó, hai bên sử dụng bom hạt nhân loại 100 kiloton, mạnh hơn gấp 6 lần so với quả bom nguyên tử ném xuống thành phố Hiroshima vào năm 1945. Một vụ nổ như thế có thể giết chết 2 triệu người và làm bị thương 1,5 triệu người, bên cạnh con số thương vong còn cao hơn do bão lửa lan ra sau vụ nổ.

Thương vong ở Ấn Độ sẽ cao gấp 2 - 3 lần so với Pakistan vì Ấn Độ có dân số đông hơn, tập trung mật độ cao tại các đô thị, theo nghiên cứu đăng trên chuyên san Science Advances. Khi đó, các đám bão lửa sẽ khiến 16 - 36 tấn muội than phát tán khắp thế giới khiến ánh sáng mặt trời chiếu xuống trái đất giảm 20 - 35%, nhiệt độ giảm đến 9oC và lượng mưa giảm 30%. Tiếp theo đó, thế giới sẽ đối diện với nạn thiếu hụt lương thực kéo dài cả thập niên.