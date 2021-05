Viện trợ đến Gaza sau lệnh ngừng bắn

Đài i24 News dẫn thông báo của quân đội Israel cho biết đã phá hủy hơn 100 km đường hầm của các nhóm vũ trang tại Gaza, tiêu diệt 225 thành viên Hamas và tổ chức Thánh chiến Hồi giáo, trong đó có 25 chỉ huy cấp cao. Quân đội Israel cũng phá hủy 70 giàn phóng rốc két và 35 khẩu pháo trong tổng cộng khoảng 570 trận không kích.

Hai bên đều tuyên bố chiến thắng sau lệnh ngừng bắn do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 2 phái đoàn an ninh của nước này đã đến khu vực để giám sát các bên tuân thủ thỏa thuận. Về phần mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết giúp tái thiết Gaza và cho rằng việc xây dựng nhà nước Palestine bên cạnh Israel là “câu trả lời duy nhất” cho mâu thuẫn. Song song đó, ông khẳng định về việc không có thay đổi nào trong cam kết an ninh đối với Israel. Theo Reuters, dự kiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ đến Israel và Bờ Tây từ ngày 26 - 27.5 trong nỗ lực củng cố lệnh ngừng bắn. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Blinken sẽ “thảo luận về nỗ lực phục hồi và cùng nhau xây dựng tương lai tốt hơn cho người dân Israel và Palestine”. Trong một diễn biến khác liên quan chính sách đối ngoại của Mỹ, sau cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Tổng thống Biden cho biết ông không ảo tưởng về khả năng thuyết phục được CHDCND Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân.