Việt Nam – Mỹ hợp tác truy tố tội phạm ấu dâm nhiều lần đến TP.HCM

Bản cáo trạng về tội phạm ấu dâm là công dân San Francisco đã được công bố theo sau cuộc điều tra do Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Cục Điều tra An ninh Nội địa thuộc Sở Di trú và Hải quan Mỹ thực hiện.

Thông cáo báo chí của Tổng lãnh sự quán Mỹ hôm 20.2 dẫn nội dung bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ cho thấy Bodner được cho đã nhiều lần nhập cảnh Việt Nam từ tháng 7.2015 đến tháng 8.2016.

Y bị phát hiện quan hệ tình dục trái phép với trẻ vị thành niên ít nhất 2 lần trong một khách sạn ở TP. Hồ Chí Minh

“Các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ, với sự phối hợp cùng các đối tác nước ngoài trên khắp thế giới , luôn làm việc không mệt mỏi để bảo vệ trẻ em và đưa những kẻ lạm dụng ra xử lý trước pháp luật. Trong trường hợp này, sự phối hợp chặt chẽ giữa văn phòng Điều tra An ninh Nội địa Mỹ ở TP. Hồ Chí Minh và Bộ Công an Việt Nam đã giúp nhiều nạn nhân là trẻ vị thành niên dần thoát khỏi nỗi ám ảnh này”, theo Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink

Đại sứ Mỹ cũng nhấn mạnh việc bắt giữ Bodner là minh chứng cho thấy Mỹ và Việt Nam hoàn toàn có thể hợp tác hiệu quả để đẩy lùi nạn lạm dụng tình dục trẻ em.

Bodner trước đó làm giáo viên dạy thế tại Học khu Thống nhất San Francisco cho đến tháng 3.2019, theo Đài NBC News.