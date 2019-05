Việt - Nga thúc đẩy hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí

Thủ tướng Medvedev chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khẳng định Nga luôn mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Hai thủ tướng nhấn mạnh việc tổ chức Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam là sự kiện trọng đại, góp phần thắt chặt hơn nữa truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa 2 dân tộc, cũng như tạo động lực mới cho hợp tác song phương. Hai thủ tướng đánh giá cao quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Nga không ngừng được củng cố còn hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư cũng phát triển mạnh mẽ thời gian qua trong khuôn khổ thực hiện hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu. Việt Nam và Nga sẽ tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hàng hóa hai nước vào thị trường của nhau.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Medvedev khẳng định năng lượng là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác Việt - Nga. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam và trên lãnh thổ Nga cũng như thúc đẩy triển khai dự án xây dựng Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân tại Việt Nam. Hai thủ tướng đánh giá cao hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tăng cường sự tin cậy chiến lược; nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng khác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn lãnh đạo và các cơ quan chức năng Nga đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Nga sinh sống, làm ăn và học tập ổn định. Hai thủ tướng cũng nhất trí một số biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác lao động giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm Biển Đông. Việt Nam đánh giá cao vai trò cường quốc của Nga và mong muốn Nga tiếp tục đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực và trên thế giới