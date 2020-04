Với 1.200 ca tử vong/ngày vì Covid-19, Mỹ tiến vào 'thời khắc Trân Châu Cảng'

Số liệu trên website của Đại học Johns Hopkins tính đến cuối ngày 5.4 (giờ Washington D.C) cho thấy đã có ít nhất 337.072 ca mắc Covid-19 tại Mỹ, trong đó 9.622 người đã tử vong.

Trong cuộc họp báo ngay trước đó, bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện nghiên cứu Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ và là thành viên then chốt của tổ đặc nhiệm chống Covid-19 của Nhà Trắng, cảnh báo số ca tử vong vì dịch Covid-19 tại Mỹ sẽ còn gia tăng trong thời gian tới, bất chấp các số liệu cho thấy số ca nhiễm mới có vẻ “ổn định”.

“Tôi sẽ không nói rằng chúng ta đã khống chế được dịch bệnh. Đó là tuyên bố sai lầm”, bác sĩ Fauci chia sẻ trên kênh CBS Chủ nhật.

Về phần mình, Phó đô đốc Jerome Adams, tổng y sĩ của Mỹ, đưa ra cảnh báo ảm đạm và trực tiếp hơn: “Đây sẽ là tuần khó khăn và đau buồn nhất đối với đa số người dân Mỹ, nếu nói cho chính xác”, theo Fox News.

“Đây sẽ là thời khắc giống như “trận Trân Châu Cảng”, như sự kiện 11.9.2001, khác biệt duy nhất là điều này không xảy ra cục bộ hay chỉ ở một địa phương”, theo Phó đô đốc Adams.

Tổng y sĩ Adams lưu ý hiện vẫn còn 9 tiểu bang không áp dụng lệnh phong tỏa, và cũng là các bang chịu trách nhiệm cung cấp phần lớn nguồn lương thực, thực phẩm cho Mỹ.

Ông kêu gọi lãnh đạo những bang này hãy thúc giục người dân ở nhà ít nhất trong 7 – 10 tuần tới: “Vẫn còn ánh sáng cuối đường hầm nếu mọi người đều thực hiện phần việc của mình”.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump hôm 5.4 đã bày tỏ hy vọng Mỹ đang chứng kiến tình trạng “chững lại” ở một số điểm nóng dịch bệnh, khẳng định người Mỹ đã bắt đầu thấy được “ánh sáng cuối đường hầm”, theo Reuters.

New York, bang hứng chịu dịch Covid-19 hoành hành nặng nhất, hôm 5.4 cho hay, lần đầu tiên trong một tuần, số ca tử vong tại địa bàn bang này giảm đi so với một ngày trước đó. Tuy nhiên, New York vẫn ghi nhận gần 600 ca tử vong mới và thêm hơn 7.300 trường hợp.